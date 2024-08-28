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Истанбул Башакшехир - Рапид В 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
02 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Истанбул Башакшехир
Рапид В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Рапид В, которое состоится 02 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
Германия Роберт Клаус
История личных встреч
27.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 1 : 2Истанбул Башакшехир
18.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур 2 : 0Истанбул Башакшехир
14.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 1Истанбул Башакшехир
01.09.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Истанбул Башакшехир5 : 2
28.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Истанбул Башакшехир2 : 0
28.09.2024 Австрия — Бундеслига 8-й тур Рапид В1 : 1
22.09.2024 Австрия — Бундеслига 7-й тур Рапид В2 : 1
14.09.2024 Австрия — Бундеслига 6-й тур 1 : 1Рапид В
01.09.2024 Австрия — Бундеслига 5-й тур Рапид В3 : 2
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Рапид В2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Истанбул Башакшехир00
2
1/8 финала
Пафос00
3
1/8 финала
Витория Гимарайнш00
4
1/8 финала
Олимпия Л00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
Копенгаген00
7
1/8 финала
Легия00
8
1/8 финала
Юргорден00
9
Плей-офф
Гент00
10
Плей-офф
Млада-Болеслав00
11
Плей-офф
Санкт-Галлен00
12
Плей-офф
Астана00
13
Плей-офф
Ноа00
14
Плей-офф
Викингур Р00
15
Плей-офф
ХИК00
16
Плей-офф
Ларн00
17
Плей-офф
Бетис00
18
Плей-офф
Челси00
19
Плей-офф
Хайденхайм00
20
Плей-офф
Фиорентина00
21
Плей-офф
ТНС00
22
Плей-офф
Серкль Брюгге00
23
Плей-офф
Панатинаикос00
24
Плей-офф
Целе00
25 Ягеллония00
26 Шэмрок Роверс00
27 Лугано00
28 АПОЭЛ00
29 Хартс00
30 Мольде00
31 ЛАСК00
32 Рапид В00
33 Динамо Мн00
34 Борац Б-Л00
35 Петрокуб00
36 ТСЦ00

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