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Шеффилд Юнайтед - Суонси Сити 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
02 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Шеффилд Юнайтед
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 02 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
11.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турШеффилд Юнайтед3 : 0Суонси Сити
13.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСуонси Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
19.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турШеффилд Юнайтед4 : 0Суонси Сити
14.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСуонси Сити0 : 0Шеффилд Юнайтед
19.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турСуонси Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турШеффилд Юнайтед1 : 2Суонси Сити
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур0 : 0Шеффилд Юнайтед
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турШеффилд Юнайтед1 : 0
13.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 2Шеффилд Юнайтед
01.09.2024Англия — Чемпионшип4-й турШеффилд Юнайтед1 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Шеффилд Юнайтед
29.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турСуонси Сити1 : 1
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 2Суонси Сити
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турСуонси Сити1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 0Суонси Сити
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундСуонси Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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