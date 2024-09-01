Шеффилд Юнайтед - Суонси Сити 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
02 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 02 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 0
|13.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|04.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|13.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|29.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|7
|16
| 2
Повышение
|Сандерленд
|7
|15
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|7
|15
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|7
|14
| 5
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|7
|14
| 6
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|7
|13
|7
|Уотфорд
|7
|13
|8
|Мидлсбро
|7
|11
|9
|Суонси Сити
|7
|11
|10
|Норвич Сити
|7
|11
|11
|Оксфорд Юнайтед
|7
|10
|12
|Халл Сити
|7
|9
|13
|Дерби Каунти
|7
|9
|14
|Бристоль Сити
|7
|9
|15
|Миллуолл
|7
|8
|16
|Плимут Аргайл
|7
|8
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|7
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|7
|7
|19
|Лутон Таун
|7
|7
|20
|Сток Сити
|7
|6
|21
|Ковентри Сити
|7
|5
| 22
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|7
|5
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|7
|4
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|7
|1