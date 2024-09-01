Юнион - Будё-Глимт 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Будё-Глимт, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|29.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|3 : 0
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Норвегия — Элитсерия
|24-й тур
|4 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Норвегия — Элитсерия
|23-й тур
|4 : 1
|13.09.2024
|Норвегия — Элитсерия
|22-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Норвегия — Элитсерия
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аякс
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Стяуа
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Лацио
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Галатасарай
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Славия П
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Рейнджерс
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Лион
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|3
| 10
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брага
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Андерлехт
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|1
|1
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Хоффенхайм
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Атлетик Б
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Твенте
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Ницца
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Эльфсборг
|1
|0
|25
|Порту
|1
|0
|26
|Маккаби Т-А
|1
|0
|27
|Ференцварош
|1
|0
|28
|Юнион
|1
|0
|29
|ПАОК
|1
|0
|30
|Лудогорец
|1
|0
|31
|Олимпиакос
|1
|0
|32
|Мальмё
|1
|0
|33
|РФШ
|1
|0
|34
|Карабах
|1
|0
|35
|Динамо К
|1
|0
|36
|Бешикташ
|1
|0