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Атлетик Б - АЗ Алкмар 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Атлетик Б
АЗ Алкмар

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - АЗ Алкмар, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
БельгияМартен Мартенс
История личных встреч
10.12.2015Лига ЕвропыГруппа L. 6-й турАтлетик Б2 : 2АЗ Алкмар
01.10.2015Лига ЕвропыГруппа L. 2-й турАЗ Алкмар2 : 1Атлетик Б
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетик Б1 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Атлетик Б
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1
19.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 2Атлетик Б
15.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 3Атлетик Б
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турАЗ Алкмар1 : 2
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАЗ Алкмар3 : 2
20.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2АЗ Алкмар
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турАЗ Алкмар9 : 1
30.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 3АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Аякс13
2
1/8 финала
Стяуа13
3
1/8 финала
Лацио13
4
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
5
1/8 финала
Галатасарай13
6
1/8 финала
Славия П13
7
1/8 финала
Рейнджерс13
8
1/8 финала
Лион13
9
Плей-офф
Будё-Глимт13
10
Плей-офф
АЗ Алкмар13
11
Плей-офф
Брага13
12
Плей-офф
Андерлехт13
13
Плей-офф
Фенербахче13
14
Плей-офф
Виктория Пльзень11
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф11
16
Плей-офф
Хоффенхайм11
17
Плей-офф
Атлетик Б11
18
Плей-офф
Реал Сосьедад11
19
Плей-офф
Твенте11
20
Плей-офф
Мидтьюлланн11
21
Плей-офф
Рома11
22
Плей-офф
Ницца11
23
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
24
Плей-офф
Эльфсборг10
25 Порту10
26 Маккаби Т-А10
27 Ференцварош10
28 Юнион10
29 ПАОК10
30 Лудогорец10
31 Олимпиакос10
32 Мальмё10
33 РФШ10
34 Карабах10
35 Динамо К10
36 Бешикташ10

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