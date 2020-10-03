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Фиорентина - ТНС 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Фиорентина
ТНС

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - ТНС, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРаффаэле Палладино
АнглияКрэйг Харрисон
История личных встреч
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 0Фиорентина
22.09.2024Италия — Серия А5-й турФиорентина2 : 1
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур3 : 2Фиорентина
01.09.2024Италия — Серия А3-й турФиорентина2 : 2
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1 4 : 5Фиорентина
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчТНС0 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 3ТНС
13.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчТНС0 : 0
06.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0ТНС
30.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчТНС1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
2
1/8 финала
Рапид В13
3
1/8 финала
Пафос00
4
1/8 финала
Олимпия Л00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
Копенгаген00
7
1/8 финала
Легия00
8
1/8 финала
Юргорден00
9
Плей-офф
Гент00
10
Плей-офф
Млада-Болеслав00
11
Плей-офф
Санкт-Галлен00
12
Плей-офф
Астана00
13
Плей-офф
Ноа00
14
Плей-офф
Викингур Р00
15
Плей-офф
ХИК00
16
Плей-офф
Ларн00
17
Плей-офф
Бетис00
18
Плей-офф
Челси00
19
Плей-офф
Хайденхайм00
20
Плей-офф
Фиорентина00
21
Плей-офф
ТНС00
22
Плей-офф
Серкль Брюгге00
23
Плей-офф
Панатинаикос00
24
Плей-офф
Ягеллония00
25 Шэмрок Роверс00
26 Лугано00
27 АПОЭЛ00
28 Хартс00
29 Мольде00
30 ЛАСК00
31 Динамо Мн00
32 Борац Б-Л00
33 Петрокуб00
34 ТСЦ00
35 Истанбул Башакшехир10
36 Целе10

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