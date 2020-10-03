Фиорентина - ТНС 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - ТНС, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
|Крэйг Харрисон
История личных встреч
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|13.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|06.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Рапид В
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Олимпия Л
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Омония
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Легия
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Юргорден
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Гент
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Млада-Болеслав
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Санкт-Галлен
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Астана
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Ноа
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Викингур Р
|0
|0
| 15
Плей-офф
|ХИК
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Ларн
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бетис
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Хайденхайм
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Фиорентина
|0
|0
| 21
Плей-офф
|ТНС
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Серкль Брюгге
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Панатинаикос
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ягеллония
|0
|0
|25
|Шэмрок Роверс
|0
|0
|26
|Лугано
|0
|0
|27
|АПОЭЛ
|0
|0
|28
|Хартс
|0
|0
|29
|Мольде
|0
|0
|30
|ЛАСК
|0
|0
|31
|Динамо Мн
|0
|0
|32
|Борац Б-Л
|0
|0
|33
|Петрокуб
|0
|0
|34
|ТСЦ
|0
|0
|35
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|36
|Целе
|1
|0