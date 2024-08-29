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Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
03 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Серкль Брюгге
Санкт-Галлен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серкль Брюгге - Санкт-Галлен, которое состоится 03 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
29.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й турСеркль Брюгге1 : 1
26.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 5-й турСеркль Брюгге2 : 1
22.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й тур2 : 0Серкль Брюгге
14.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й турСеркль Брюгге2 : 3
01.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й тур3 : 0Серкль Брюгге
28.09.2024Швейцария — Суперлига8-й тур1 : 0Санкт-Галлен
24.09.2024Швейцария — Суперлига5-й турСанкт-Галлен4 : 1
21.09.2024Швейцария — Суперлига7-й турСанкт-Галлен2 : 3
01.09.2024Швейцария — Суперлига6-й тур1 : 1Санкт-Галлен
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1 4 : 5Санкт-Галлен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
2
1/8 финала
Рапид В13
3
1/8 финала
Пафос00
4
1/8 финала
Олимпия Л00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
Копенгаген00
7
1/8 финала
Легия00
8
1/8 финала
Юргорден00
9
Плей-офф
Гент00
10
Плей-офф
Млада-Болеслав00
11
Плей-офф
Санкт-Галлен00
12
Плей-офф
Астана00
13
Плей-офф
Ноа00
14
Плей-офф
Викингур Р00
15
Плей-офф
ХИК00
16
Плей-офф
Ларн00
17
Плей-офф
Бетис00
18
Плей-офф
Челси00
19
Плей-офф
Хайденхайм00
20
Плей-офф
Фиорентина00
21
Плей-офф
ТНС00
22
Плей-офф
Серкль Брюгге00
23
Плей-офф
Панатинаикос00
24
Плей-офф
Ягеллония00
25 Шэмрок Роверс00
26 Лугано00
27 АПОЭЛ00
28 Хартс00
29 Мольде00
30 ЛАСК00
31 Динамо Мн00
32 Борац Б-Л00
33 Петрокуб00
34 ТСЦ00
35 Истанбул Башакшехир10
36 Целе10

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