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Аугсбург - Боруссия М 04 Октября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Аугсбург
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия М, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
22 Хорватия вр Неделько Лабрович
23 Германия зщ Максимилиан Бауэр
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
17 Хорватия пз Кристиян Якич
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
21 Германия нп Филлип Тиц
15 Бенин нп Стив Мунье
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
20 Германия зщ Лука Нец
16 Германия пз Филипп Зандер
8 Германия пз Юлиан Вайгль
7 Австрия пз Кевин Штёгер
14 Франция пз Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
21.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Боруссия М1 : 2Аугсбург
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург4 : 4Боруссия М
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М3 : 2Аугсбург
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург3 : 1Боруссия М
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия М1 : 1Аугсбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Аугсбург2 : 3Боруссия М
06.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М5 : 1Аугсбург
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 0Аугсбург
20.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Аугсбург2 : 3
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Аугсбург3 : 1
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 4 : 0Аугсбург
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Аугсбург2 : 2
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 0
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 0Боруссия М
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 3
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 2Боруссия М
23.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Боруссия Д510
6
Квалификация Лиги конференций
Хайденхайм59
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Вердер58
11 Боруссия М56
12 Майнц55
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн51

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