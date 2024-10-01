Аугсбург - Боруссия М 04 Октября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия М, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|21
|нп
|Филлип Тиц
|15
|нп
|Стив Мунье
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|12.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хайденхайм
|5
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Вердер
|5
|8
|11
|Боруссия М
|5
|6
|12
|Майнц
|5
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|1