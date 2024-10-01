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Алмере Сити - Виллем II 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
04 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Алмере Сити
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Виллем II, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Виллем II
Тилбург
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
6 Испания пз Alex Carbonell
9 Франция нп Томас Робине
21 Бельгия нп Батист Гийом
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
11 Франция нп Жуниор Кадиль
1 Франция вр Томас Дидийон
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
14 Бельгия пз Cisse Sandra
9 Бельгия нп Киан Васен
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
История личных встреч
16.05.2016 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд. 2-й матч Виллем II5 : 2Алмере Сити
13.05.2016 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд. 1-й матч Алмере Сити0 : 1Виллем II
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 0Алмере Сити
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Алмере Сити0 : 5
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Алмере Сити1 : 1
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Алмере Сити1 : 7
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Виллем II0 : 2
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 2Виллем II
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Виллем II3 : 0
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Виллем II1 : 2
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 1Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта710
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс710
9 Гронинген79
10 Хераклес79
11 Виллем II78
12 НЕК Неймеген77
13 ПЕК Зволле77
14 Фортуна77
15 Херенвен77
16
Стыковая зона
НАК Бреда76
17
Зона вылета
Алмере Сити72
18
Зона вылета
Валвейк70

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