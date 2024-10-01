Алмере Сити - Виллем II 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
04 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Виллем II, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Нордин Баккер
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|6
|пз
|Alex Carbonell
|9
|нп
|Томас Робине
|21
|нп
|Батист Гийом
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|1
|вр
|Томас Дидийон
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|16.05.2016
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд. 2-й матч
|5 : 2
|13.05.2016
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд. 1-й матч
|0 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|9
|Гронинген
|7
|9
|10
|Хераклес
|7
|9
|11
|Виллем II
|7
|8
|12
|НЕК Неймеген
|7
|7
|13
|ПЕК Зволле
|7
|7
|14
|Фортуна
|7
|7
|15
|Херенвен
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0