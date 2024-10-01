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Падерборн 07 - Ян 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
04 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Падерборн 07
Ян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ян, которое состоится 04 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ян
Регенсбург
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Ян1 : 0Падерборн 07
10.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 0Ян
20.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ян1 : 0Падерборн 07
15.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 071 : 1Ян
26.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ян1 : 0Падерборн 07
31.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 073 : 1Ян
30.01.2019 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ян2 : 0Падерборн 07
10.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 072 : 0Ян
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 2Падерборн 07
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 072 : 1
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 3Падерборн 07
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 070 : 0
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 1Падерборн 07
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ян0 : 0
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Ян0 : 3
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 5 : 0Ян
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Ян0 : 4
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 0Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Магдебург715
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ715
4 Ганновер-96713
5 Падерборн 07713
6 Гамбург712
7 Герта710
8 Кёльн79
9 Эльверсберг79
10 Гройтер Фюрт79
11 Кайзерслаутерн79
12 Ульм 184677
13 Шальке-0477
14 Нюрнберг77
15 Пройссен Мюнстер75
16
Стыковая зона
Дармштадт 9875
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян74

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