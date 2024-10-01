Падерборн 07 - Ян 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
04 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ян, которое состоится 04 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ян
Регенсбург
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|18.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|20.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|26.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|30.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|10.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 3
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Магдебург
|7
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|7
|15
|4
|Ганновер-96
|7
|13
|5
|Падерборн 07
|7
|13
|6
|Гамбург
|7
|12
|7
|Герта
|7
|10
|8
|Кёльн
|7
|9
|9
|Эльверсберг
|7
|9
|10
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|11
|Кайзерслаутерн
|7
|9
|12
|Ульм 1846
|7
|7
|13
|Шальке-04
|7
|7
|14
|Нюрнберг
|7
|7
|15
|Пройссен Мюнстер
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|7
|4