Рубин - Ахмат 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
05 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 3
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|23.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|10
|24
|2
|Локомотив М
|10
|24
|3
|Зенит
|10
|23
|4
|Динамо М
|10
|20
|5
|ЦСКА
|10
|17
|6
|Спартак М
|10
|16
|7
|Рубин
|10
|12
|8
|Ростов
|10
|12
|9
|Акрон
|10
|11
|10
|Крылья Советов
|10
|11
|11
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Химки
|10
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|10
|6