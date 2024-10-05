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Рубин - Ахмат 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
05 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
РубинАхмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0Ахмат
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1Ахмат
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 1Рубин
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Рубин
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин2 : 1Ахмат
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ахмат0 : 0Рубин
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин1 : 1Ахмат
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ахмат1 : 1Рубин
29.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин1 : 0Ахмат
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 3Рубин
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Рубин0 : 1
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Рубин
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 1
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Ахмат3 : 0
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ахмат
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 2 : 0Ахмат
23.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1024
2 Локомотив М1024
3 Зенит1023
4 Динамо М1020
5 ЦСКА1017
6 Спартак М1016
7 Рубин1012
8 Ростов1012
9 Акрон1011
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург107
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат106

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