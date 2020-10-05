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Зенит - Оренбург 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
ЗенитОренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Зенит
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Оренбург
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0Оренбург
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург3 : 1Зенит
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2Зенит
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит8 : 0Оренбург
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Зенит4 : 1Оренбург
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Оренбург0 : 2Зенит
31.03.2019 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Зенит3 : 1Оренбург
16.09.2018 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Оренбург1 : 2Зенит
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 1
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Зенит
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 1Зенит
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит3 : 1
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург2 : 0
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 2 : 1Оренбург
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург1 : 2
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 3 : 1Оренбург
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Оренбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1024
2 Локомотив М1024
3 Зенит1023
4 Динамо М1020
5 ЦСКА1017
6 Спартак М1016
7 Рубин1012
8 Ростов1012
9 Акрон1011
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург107
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат106

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