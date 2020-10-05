Зенит - Оренбург 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Давид Деограсия
История личных встреч
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|8 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|4 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 2
|31.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 1
|16.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|10
|24
|2
|Локомотив М
|10
|24
|3
|Зенит
|10
|23
|4
|Динамо М
|10
|20
|5
|ЦСКА
|10
|17
|6
|Спартак М
|10
|16
|7
|Рубин
|10
|12
|8
|Ростов
|10
|12
|9
|Акрон
|10
|11
|10
|Крылья Советов
|10
|11
|11
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Химки
|10
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|10
|6