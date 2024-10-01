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Спартак М - Ростов 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
05 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Спартак МРостов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0Спартак М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5Спартак М
07.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Спартак М0 : 3Ростов
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М2 : 1Ростов
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М1 : 1Ростов
02.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Ростов0 : 0 1 : 2Спартак М
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов4 : 2Спартак М
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ростов3 : 2Спартак М
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Спартак М1 : 1Ростов
04.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ростов2 : 3Спартак М
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Спартак М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 2 : 3Спартак М
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Спартак М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М0 : 1
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 2
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов2 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 2 : 2 8 : 7Ростов
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов0 : 2
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Ростов
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1024
2 Локомотив М1024
3 Зенит1023
4 Динамо М1020
5 ЦСКА1017
6 Спартак М1016
7 Рубин1012
8 Ростов1012
9 Акрон1011
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург107
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат106

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