Тюмень - КАМАЗ 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - КАМАЗ, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|16.04.2021
|ПФЛ - Группа 4
|19-й тур
|3 : 0
|08.10.2020
|ПФЛ - Группа 4
|10-й тур
|1 : 0
|16.07.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|1-й тур
|3 : 2
|25.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 1
|03.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|24.05.2014
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|25-й тур
|6 : 1
|04.10.2013
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|14-й тур
|2 : 3
|07.08.2013
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|4-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 2
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|12
|24
| 2
Повышение
|Торпедо М
|12
|22
| 3
Стыковая зона
|Урал
|12
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|12
|20
|5
|Черноморец
|12
|20
|6
|Родина
|12
|17
|7
|Чайка
|12
|17
|8
|Сочи
|12
|17
|9
|Енисей
|12
|16
|10
|Нефтехимик
|12
|16
|11
|Сокол
|12
|15
|12
|СКА-Хабаровск
|12
|15
|13
|Ротор
|12
|15
|14
|КАМАЗ
|12
|14
|15
|Шинник
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Уфа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|12
|5