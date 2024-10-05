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Тюмень - КАМАЗ 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Тюмень
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - КАМАЗ, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Тюмень2 : 0КАМАЗ
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ2 : 1Тюмень
16.04.2021 ПФЛ - Группа 4 19-й тур КАМАЗ3 : 0Тюмень
08.10.2020 ПФЛ - Группа 4 10-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
16.07.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 1-й тур Тюмень3 : 2КАМАЗ
25.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур КАМАЗ0 : 1Тюмень
03.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
24.05.2014 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Тюмень6 : 1КАМАЗ
04.10.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 14-й тур КАМАЗ2 : 3Тюмень
07.08.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 4-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 1Тюмень
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Тюмень
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Тюмень1 : 2
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень0 : 1
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 1Тюмень
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ0 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 2КАМАЗ
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур КАМАЗ0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1224
2
Повышение
Торпедо М1222
3
Стыковая зона
Урал1221
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1217
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 Енисей1216
10 Нефтехимик1216
11 Сокол1215
12 СКА-Хабаровск1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1214
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1210
18
Зона вылета
Тюмень125

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