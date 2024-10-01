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Родина - Арсенал Т 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
РодинаАрсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Арсенал Т, которое состоится 05 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Родина1 : 1Арсенал Т
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Арсенал Т1 : 0Родина
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал Т1 : 2Родина
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал Т0 : 0Родина
12.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Арсенал Т2 : 3Родина
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 1Арсенал Т
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 1Родина
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Родина
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 2Родина
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 0Родина
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Родина2 : 0
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Арсенал Т0 : 0
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Арсенал Т
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Арсенал Т
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т1 : 0
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 2Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1224
2
Повышение
Торпедо М1222
3
Стыковая зона
Урал1221
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1217
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 Енисей1216
10 Нефтехимик1216
11 Сокол1215
12 СКА-Хабаровск1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1214
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1210
18
Зона вылета
Тюмень125

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