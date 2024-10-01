Родина - Арсенал Т 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Арсенал Т, которое состоится 05 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0
|12.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|12
|24
| 2
Повышение
|Торпедо М
|12
|22
| 3
Стыковая зона
|Урал
|12
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|12
|20
|5
|Черноморец
|12
|20
|6
|Родина
|12
|17
|7
|Чайка
|12
|17
|8
|Сочи
|12
|17
|9
|Енисей
|12
|16
|10
|Нефтехимик
|12
|16
|11
|Сокол
|12
|15
|12
|СКА-Хабаровск
|12
|15
|13
|Ротор
|12
|15
|14
|КАМАЗ
|12
|14
|15
|Шинник
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Уфа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|12
|5