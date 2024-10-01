02:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Свернуть список

Арсенал - Саутгемптон 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Арсенал
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Саутгемптон, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
22ИспанияврДавид Райя
33ИталиязщРиккардо Калафьори
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
15ПольшазщЯкуб Кивёр
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
19БельгиянпЛеандро Троссард
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
30АнглияврАарон Рамсдейл
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
35ПольшазщЯн Беднарек
21АнглиязщЧарли Тейлор
4АнглияпзФлинн Даунс
26ФранцияпзЛесли Угочукву
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
33АнглиянпТайлер Диблинг
9АнглиянпАдам Армстронг
19АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ШотландияРасселл Мартин
История личных встреч
21.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турАрсенал3 : 3Саутгемптон
23.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турСаутгемптон1 : 1Арсенал
16.04.2022Англия - Премьер-лига33-й турСаутгемптон1 : 0Арсенал
11.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турАрсенал3 : 0Саутгемптон
26.01.2021Англия - Премьер-лига20-й турСаутгемптон1 : 3Арсенал
23.01.2021Кубок Англии1/16 финалаСаутгемптон1 : 0Арсенал
16.12.2020Англия - Премьер-лига13-й турАрсенал1 : 1Саутгемптон
25.06.2020Англия - Премьер-лига31-й турСаутгемптон0 : 2Арсенал
23.11.2019Англия - Премьер-лига13-й турАрсенал2 : 2Саутгемптон
24.02.2019Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал2 : 0Саутгемптон
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАрсенал2 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал4 : 2
25.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаАрсенал5 : 1
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 2Арсенал
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Арсенал
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур3 : 1Саутгемптон
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турСаутгемптон1 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала1 : 1 5 : 6Саутгемптон
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турСаутгемптон0 : 3
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур3 : 1Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Борнмут68
12 Брентфорд67
13 Манчестер Юнайтед67
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон61
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close