Арсенал - Саутгемптон 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Саутгемптон, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|22
|вр
|Давид Райя
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|21
|зщ
|Чарли Тейлор
|4
|пз
|Флинн Даунс
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|9
|нп
|Адам Армстронг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Расселл Мартин
История личных встреч
|21.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|24.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Борнмут
|6
|8
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|6
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1