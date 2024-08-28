Вест Хэм Юнайтед - Ипсвич Таун 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|21
|зщ
|Чидози Огбене
|5
|пз
|Сэми Морси
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|47
|пз
|Джек Кларк
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Киран Маккенна
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Борнмут
|6
|8
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|6
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1