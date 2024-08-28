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Вест Хэм Юнайтед - Ипсвич Таун 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
19 Мексика пз Эдсон Альварес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
21 Ирландия зщ Чидози Огбене
5 Египет пз Сэми Морси
8 Англия пз Калвин Филлипс
47 Англия пз Джек Кларк
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 5 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ипсвич Таун2 : 2
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Ипсвич Таун
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ипсвич Таун1 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 4 : 2Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Борнмут68
12 Брентфорд67
13 Манчестер Юнайтед67
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон61
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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