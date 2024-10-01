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Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Дерби Каунти
29.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Дерби Каунти1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Дерби Каунти
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Дерби Каунти0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Дерби Каунти
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Дерби Каунти1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Дерби Каунти2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Дерби Каунти
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Дерби Каунти
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Дерби Каунти2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 2 : 0Дерби Каунти
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Дерби Каунти2 : 3
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Дерби Каунти
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Дерби Каунти1 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Дерби Каунти3 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

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