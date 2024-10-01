Реал Мадрид - Вильярреал 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Диего Конде
|4
|зщ
|Эрик Бейи
|2
|зщ
|Логан Кошта
|17
|зщ
|Кико Фемения
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Николя Пепе
|15
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|8
|14
|8
|Бетис
|8
|12
|9
|Сельта
|8
|10
|10
|Райо Вальекано
|8
|10
|11
|Алавес
|8
|10
|12
|Жирона
|8
|9
|13
|Севилья
|8
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|8
|3