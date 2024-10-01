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Реал Мадрид - Вильярреал 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Реал Мадрид
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ИспанияврДиего Конде
4Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
17ИспаниязщКико Фемения
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
15ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
19.05.2024Испания - Примера37-й турВильярреал4 : 4Реал Мадрид
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид4 : 1Вильярреал
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Мадрид2 : 3Вильярреал
19.01.2023Кубок Испании1/8 финалаВильярреал2 : 3Реал Мадрид
07.01.2023Испания - Примера16-й турВильярреал2 : 1Реал Мадрид
12.02.2022Испания - Примера24-й турВильярреал0 : 0Реал Мадрид
25.09.2021Испания - Примера7-й турРеал Мадрид0 : 0Вильярреал
22.05.2021Испания - Примера38-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
21.11.2020Испания - Примера10-й турВильярреал1 : 1Реал Мадрид
16.07.2020Испания - Примера37-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Реал Мадрид
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Реал Мадрид
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2
21.09.2024Испания — Примера6-й турРеал Мадрид4 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турРеал Мадрид3 : 1
30.09.2024Испания — Примера8-й турВильярреал3 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 2Вильярреал
22.09.2024Испания — Примера6-й турВильярреал1 : 5
14.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 2Вильярреал
31.08.2024Испания — Примера4-й тур1 : 1Вильярреал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка814
8 Бетис812
9 Сельта810
10 Райо Вальекано810
11 Алавес810
12 Жирона89
13 Севилья89
14 Реал Сосьедад88
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол87
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас83

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