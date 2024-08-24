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Байер - Хольштайн 05 Октября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Байер
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хольштайн, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хольштайн
Киль
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
4ГерманиязщПатрик Эррас
5ШвециязщКарл Юханссон
14ГерманиязщМакс Гешвилль
8ГерманиязщФинн Порат
10ГерманияпзЛьюис Холтби
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
9АвстриянпБенедикт Пихлер
18ЯпониянпСуто Матино
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБайер1 : 0
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 1Байер
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБайер4 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 4Байер
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 4Байер
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й турХольштайн2 : 4
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 2Хольштайн
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХольштайн1 : 6
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турХольштайн0 : 2
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 2Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Боруссия Д510
6
Квалификация Лиги конференций
Хайденхайм59
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Вердер58
11 Боруссия М56
12 Майнц55
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн51

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