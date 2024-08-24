Байер - Хольштайн 05 Октября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хольштайн, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|5
|зщ
|Карл Юханссон
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|8
|зщ
|Финн Порат
|10
|пз
|Льюис Холтби
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Марцель Рапп
История личных встреч
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хайденхайм
|5
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Вердер
|5
|8
|11
|Боруссия М
|5
|6
|12
|Майнц
|5
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|1