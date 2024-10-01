02:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Свернуть список

Санкт-Паули - Майнц 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Санкт-Паули
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Майнц, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Майнц
Майнц
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
24АвстралияпзКоннор Меткалф
23ГерманияпзФилипп Трой
19ДанияпзАндреас Альберс
17АнглиянпОладапо Афолаян
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
27ГерманияврРобин Центнер
31ГерманиязщДоминик Кор
3ГерманиязщМоритц Йенц
19ФранциязщАнтони Каси
30ШвейцариязщСильван Видмер
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
14Южная КореяпзХён Сок Хон
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ДанияБо Хенриксен
История личных встреч
14.05.2011Германия - Бундеслига34-й турМайнц2 : 1Санкт-Паули
18.12.2010Германия - Бундеслига17-й турСанкт-Паули2 : 4Майнц
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур0 : 3Санкт-Паули
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Санкт-Паули
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур1 : 0Санкт-Паули
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули0 : 2
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турМайнц0 : 2
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 3Майнц
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турМайнц1 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур3 : 3Майнц
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турМайнц1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Боруссия Д510
6
Квалификация Лиги конференций
Хайденхайм59
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Вердер58
11 Боруссия М56
12 Майнц55
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close