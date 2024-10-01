Санкт-Паули - Майнц 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Майнц, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Майнц
Майнц
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|23
|пз
|Филипп Трой
|19
|пз
|Андреас Альберс
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|19
|зщ
|Антони Каси
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|14
|пз
|Хён Сок Хон
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|14.05.2011
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|18.12.2010
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 4
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хайденхайм
|5
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Вердер
|5
|8
|11
|Боруссия М
|5
|6
|12
|Майнц
|5
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|1