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ПСВ Эйндховен - Спарта 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
05 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
7 США пз Малик Тилльман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Нидерланды зщ Бойд Рейт
3 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2Спарта
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Спарта0 : 4ПСВ Эйндховен
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта0 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спарта1 : 2ПСВ Эйндховен
07.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен0 : 0Спарта
27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Спарта1 : 2ПСВ Эйндховен
03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Спарта
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Спарта3 : 5ПСВ Эйндховен
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Спарта2 : 2ПСВ Эйндховен
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Спарта1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Спарта
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Спарта1 : 2
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 2Спарта
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Спарта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта710
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс710
9 Гронинген79
10 Хераклес79
11 Виллем II78
12 НЕК Неймеген77
13 ПЕК Зволле77
14 Фортуна77
15 Херенвен77
16
Стыковая зона
НАК Бреда76
17
Зона вылета
Алмере Сити72
18
Зона вылета
Валвейк70

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