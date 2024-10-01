ПСВ Эйндховен - Спарта 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
05 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|7
|пз
|Малик Тилльман
|20
|пз
|Гус Тиль
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|3
|зщ
|Тео Кинтеро
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Пелле Клемент
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Петер Бош
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 2
|07.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 5
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|9
|Гронинген
|7
|9
|10
|Хераклес
|7
|9
|11
|Виллем II
|7
|8
|12
|НЕК Неймеген
|7
|7
|13
|ПЕК Зволле
|7
|7
|14
|Фортуна
|7
|7
|15
|Херенвен
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0