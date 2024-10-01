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Морейренсе - Санта-Клара 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
05 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Морейренсе
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Санта-Клара, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе0 : 2Санта-Клара
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Санта-Клара2 : 2Морейренсе
21.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Санта-Клара0 : 0Морейренсе
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Морейренсе1 : 2Санта-Клара
29.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Морейренсе1 : 0Санта-Клара
23.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе2 : 1Санта-Клара
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара2 : 0Морейренсе
13.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Санта-Клара1 : 1Морейренсе
09.12.2018 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 1Санта-Клара
13.12.2017 Кубок Португалии 1/8 финала Морейренсе2 : 2 ДВСанта-Клара
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Морейренсе
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Морейренсе0 : 0
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1Морейренсе
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Морейренсе1 : 1
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 1Морейренсе
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 0
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара1 : 0
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 4 : 1Санта-Клара
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара2 : 1
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 2Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара715
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан712
8 Каза Пия78
9 АВС78
10 Морейренсе78
11 Жил Висенте77
12 Риу Аве77
13 Эшторил76
14 Арока76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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