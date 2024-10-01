Морейренсе - Санта-Клара 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
05 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Санта-Клара, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|13.12.2017
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 2 ДВ
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|7
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|7
|12
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|АВС
|7
|8
|10
|Морейренсе
|7
|8
|11
|Жил Висенте
|7
|7
|12
|Риу Аве
|7
|7
|13
|Эшторил
|7
|6
|14
|Арока
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1