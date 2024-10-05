Арока - АВС 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
05 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - АВС, которое состоится 05 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
АВС
Вила-даз-Авиш
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|13
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|27
|зщ
|Амаду Данте
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|2
|пз
|Морлайе Силла
|7
|пз
|Иву Родригеш
|10
|пз
|Хасон
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|8
|пз
|Георгий Абурджания
|20
|пз
|Родригу Рибейру
|6
|пз
|Баптист Ру
|9
|нп
|Иссьяка Камате
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|7
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|7
|12
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|АВС
|7
|8
|10
|Морейренсе
|7
|8
|11
|Жил Висенте
|7
|7
|12
|Риу Аве
|7
|7
|13
|Эшторил
|7
|6
|14
|Арока
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1