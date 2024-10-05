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Арока - АВС 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
05 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Арока
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - АВС, которое состоится 05 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
АВС
Вила-даз-Авиш
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
13 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
27 Мали зщ Амаду Данте
5 Португалия пз Давид Симау
21 Япония пз Таити Фукуи
2 Гвинея пз Морлайе Силла
7 Португалия пз Иву Родригеш
10 Испания пз Хасон
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
13 Мексика вр Гильермо Очоа
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
8 Грузия пз Георгий Абурджания
20 Португалия пз Родригу Рибейру
6 Франция пз Баптист Ру
9 Франция нп Иссьяка Камате
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 4 : 0Арока
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 1Арока
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 3
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 0Арока
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Арока1 : 0
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур АВС0 : 0
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 3 : 0АВС
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 1АВС
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур АВС1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара715
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан712
8 Каза Пия78
9 АВС78
10 Морейренсе78
11 Жил Висенте77
12 Риу Аве77
13 Эшторил76
14 Арока76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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