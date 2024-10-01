Спортинг - Каза Пия 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
05 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Каза Пия, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|зщ
|Джени Катамо
|57
|пз
|Джовани Кенда
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|19
|нп
|Конрад Хардер
|1
|вр
|Патрик Секейра
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|17
|пз
|Рафаэл Бриту
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|9
|нп
|Макс Свенссон
|7
|нп
|Нуну Морейра
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|8 : 0
|18.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 4
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|7
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|7
|12
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|АВС
|7
|8
|10
|Морейренсе
|7
|8
|11
|Жил Висенте
|7
|7
|12
|Риу Аве
|7
|7
|13
|Эшторил
|7
|6
|14
|Арока
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1