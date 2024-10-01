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Спортинг - Каза Пия 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
05 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Спортинг
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Каза Пия, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
57 Португалия пз Джовани Кенда
23 Португалия пз Дэниел Браганса
42 Дания пз Мортен Юльманн
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
19 Дания нп Конрад Хардер
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
4 Португалия зщ Жоау Голарт
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
17 Португалия пз Рафаэл Бриту
89 Болгария пз Адриан Краев
5 Португалия пз Леонарду Лелу
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
9 Испания нп Макс Свенссон
7 Португалия нп Нуну Морейра
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг8 : 0Каза Пия
18.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2Спортинг
09.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Каза Пия3 : 4Спортинг
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 1Каза Пия
22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1Спортинг
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 3Спортинг
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Спортинг2 : 0
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 3Спортинг
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Каза Пия
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 1Каза Пия
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара715
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан712
8 Каза Пия78
9 АВС78
10 Морейренсе78
11 Жил Висенте77
12 Риу Аве77
13 Эшторил76
14 Арока76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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