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Славия-Мозырь - БАТЭ 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
05 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Славия-Мозырь
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - БАТЭ, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ1 : 0Славия-Мозырь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 2БАТЭ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь0 : 3БАТЭ
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь3 : 1БАТЭ
08.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Славия-Мозырь
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 0
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 1
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2БАТЭ
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2350
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2047
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2244
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2334
8 Арсенал2333
9 Славия-Мозырь2329
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2420
14 Нафтан2218
15
Зона вылета
Днепр М2313
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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