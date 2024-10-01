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Телави - Сабуртало 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Телави
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Сабуртало, которое состоится 05 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
04.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 1Телави
19.04.2024 Грузия — Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3Сабуртало
02.03.2024 Грузия — Высшая лига 1-й тур Сабуртало1 : 0Телави
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави3 : 0Сабуртало
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало0 : 1Телави
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 3Сабуртало
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 0Телави
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 1Телави
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави0 : 3Сабуртало
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало1 : 0Телави
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Телави1 : 2
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Телави
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Телави
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Телави0 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 0 : 0Телави
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 3 : 4Сабуртало
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Сабуртало1 : 1
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 6Сабуртало
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 2 : 1Сабуртало
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Сабуртало3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2752
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2752
4 Динамо Бт2739
5 Динамо Тб2732
6 Самгурали2731
7 Колхети-19132729
8
Стыковая зона
Гагра2726
9
Стыковая зона
Телави2724
10
Зона вылета
Самтредиа2722

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