Телави - Сабуртало 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Сабуртало, которое состоится 05 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|04.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|02.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 0
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|21.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 6
|18.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|27
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|27
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|27
|52
|4
|Динамо Бт
|27
|39
|5
|Динамо Тб
|27
|32
|6
|Самгурали
|27
|31
|7
|Колхети-1913
|27
|29
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|27
|26
| 9
Стыковая зона
|Телави
|27
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|27
|22