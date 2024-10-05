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Локомотив М - Крылья Советов 06 Октября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Локомотив МКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
26.07.2024Россия — МФЛГруппа АЛокомотив М3 : 1Крылья Советов
26.04.2024Россия — МФЛГруппа АКрылья Советов0 : 7Локомотив М
25.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й турКрылья Советов3 : 3Локомотив М
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турЛокомотив М1 : 1Крылья Советов
14.05.2023МИР Российская Премьер-лига27-й турКрылья Советов1 : 1Локомотив М
13.08.2022МИР Российская Премьер-лига5-й турЛокомотив М1 : 1Крылья Советов
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турКрылья Советов0 : 1Локомотив М
11.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турЛокомотив М2 : 0Крылья Советов
12.05.2021Кубок РоссииФиналЛокомотив М3 : 1Крылья Советов
30.06.2020Россия - Премьер-Лига25-й турЛокомотив М1 : 1Крылья Советов
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 2Локомотив М
01.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й турЛокомотив М2 : 1
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турЛокомотив М3 : 1
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЛокомотив М0 : 0
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 3Локомотив М
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 2Крылья Советов
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турКрылья Советов3 : 3 5 : 3
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов0 : 0
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов0 : 0
23.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 1Крылья Советов
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.«Локомотив» очень впечатлил в прошлом туре ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1126
2 Краснодар1024
3 Локомотив М1024
4 Динамо М1020
5 Спартак М1119
6 ЦСКА1017
7 Рубин1115
8 Акрон1112
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1111
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат116

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