Локомотив М - Крылья Советов 06 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 7
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок России
|Финал
|3 : 1
|30.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 0
|23.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.«Локомотив» очень впечатлил в прошлом туре ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|11
|26
|2
|Краснодар
|10
|24
|3
|Локомотив М
|10
|24
|4
|Динамо М
|10
|20
|5
|Спартак М
|11
|19
|6
|ЦСКА
|10
|17
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|11
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|11
|11
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Химки
|10
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6