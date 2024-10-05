Краснодар - Химки 06 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Химки, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Химки
Химки
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 6
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|4 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|3 : 3
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|7 : 2
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|36-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 0
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2 8 : 7
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.Сохранит ли команда Мурада Мусаева первое место в таблице? ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|11
|26
|2
|Краснодар
|10
|24
|3
|Локомотив М
|10
|24
|4
|Динамо М
|10
|20
|5
|Спартак М
|11
|19
|6
|ЦСКА
|10
|17
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|11
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|11
|11
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Химки
|10
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6