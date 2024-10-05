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Краснодар - Химки 06 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Краснодар
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Химки, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
ИспанияФранк Себриан Артига
История личных встреч
12.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)Химки2 : 0Краснодар
02.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турХимки0 : 6Краснодар
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа AКраснодар4 : 1Химки
18.09.2022МИР Российская Премьер-лига10-й турКраснодар3 : 1Химки
31.08.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа AХимки0 : 2Краснодар
27.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турХимки3 : 3Краснодар
01.08.2021Россия - Премьер-Лига2-й турКраснодар0 : 1Химки
28.11.2020Россия - Премьер-Лига16-й турХимки1 : 0Краснодар
18.09.2020Россия - Премьер-Лига8-й турКраснодар7 : 2Химки
17.10.2010Россия - Первый дивизион - 201036-й турКраснодар1 : 1Химки
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов2 : 2Краснодар
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 5-й тур3 : 0Краснодар
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турКраснодар2 : 0
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовКраснодар4 : 0
21.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур2 : 5Краснодар
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й турХимки2 : 2 8 : 7
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 0Химки
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турХимки0 : 0
19.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 4-й турХимки1 : 5
15.09.2024МИР Российская Премьер-лига8-й тур3 : 0Химки
Текстовая трансляция
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.Сохранит ли команда Мурада Мусаева первое место в таблице? ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1126
2 Краснодар1024
3 Локомотив М1024
4 Динамо М1020
5 Спартак М1119
6 ЦСКА1017
7 Рубин1115
8 Акрон1112
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1111
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат116

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