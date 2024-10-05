00:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Воскресенье 06 октября
Свернуть список

Балтика - Нефтехимик 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
БалтикаНефтехимик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Нефтехимик, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
29.04.2023Россия - Мелбет Первая лига29-й турНефтехимик0 : 0Балтика
09.10.2022Россия - Мелбет Первая лига13-й турБалтика2 : 2Нефтехимик
17.11.2021ФНЛ - Первый дивизион23-й турНефтехимик0 : 0Балтика
08.08.2021ФНЛ - Первый дивизион5-й турБалтика0 : 0Нефтехимик
28.04.2021ФНЛ - Первый дивизион39-й турНефтехимик2 : 1Балтика
01.11.2020ФНЛ - Первый дивизион19-й турБалтика0 : 1Нефтехимик
19.10.2019ФНЛ - Первый дивизион18-й турБалтика1 : 0Нефтехимик
19.11.2016ФНЛ - Первый дивизион23-й турНефтехимик0 : 0Балтика
31.07.2016ФНЛ - Первый дивизион5-й турБалтика0 : 0Нефтехимик
10.11.2013ФНЛ - Первый дивизион23-й турБалтика1 : 0Нефтехимик
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться2 : 0Балтика
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур0 : 1Балтика
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика0 : 1
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 1 : 3Балтика
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турБалтика0 : 0
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик2 : 1
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 0 4 : 2Нефтехимик
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турНефтехимик0 : 0
15.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур2 : 0Нефтехимик
08.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турНефтехимик0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1325
2
Повышение
Торпедо М1323
3
Стыковая зона
Урал1322
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1318
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 СКА-Хабаровск1316
10 Енисей1216
11 Нефтехимик1216
12 Сокол1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1311
18
Зона вылета
Тюмень136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close