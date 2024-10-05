Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
06 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|20
|пз
|Карлос Балеба
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|16
|нп
|Тимо Вернер
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 2
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|7
|Фулхэм
|7
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брентфорд
|7
|10
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|11
|Ноттингем Форест
|6
|9
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1