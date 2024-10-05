00:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Воскресенье 06 октября
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
06 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
20 Камерун пз Карлос Балеба
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
16 Германия нп Тимо Вернер
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
16.03.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Ньюкасл Юнайтед712
7 Фулхэм711
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брентфорд710
10 Брайтон энд Хоув Альбион69
11 Ноттингем Форест69
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед67
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close