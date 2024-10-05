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Алавес - Барселона 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
06 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Алавес
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Барселона, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Барселона
Барселона
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
5МароккозщАбделькадир Абкар
3ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзЖоан Жордан
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
19Испанияпз Стоичков
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
17ИспанияпзМарк Касадо
19ИспанияпзЛамин Ямаль
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
03.02.2024Испания - Примера23-й турАлавес1 : 3Барселона
12.11.2023Испания - Примера13-й турБарселона2 : 1Алавес
23.01.2022Испания - Примера22-й турАлавес0 : 1Барселона
30.10.2021Испания - Примера12-й турБарселона1 : 1Алавес
13.02.2021Испания - Примера23-й турБарселона5 : 1Алавес
31.10.2020Испания - Примера8-й турАлавес1 : 1Барселона
19.07.2020Испания - Примера38-й турАлавес0 : 5Барселона
21.12.2019Испания - Примера18-й турБарселона4 : 1Алавес
23.04.2019Испания - Примера34-й турАлавес0 : 2Барселона
18.08.2018Испания - Примера1-й турБарселона3 : 0Алавес
28.09.2024Испания — Примера8-й тур2 : 0Алавес
24.09.2024Испания — Примера7-й тур3 : 2Алавес
20.09.2024Испания — Примера6-й турАлавес2 : 1
14.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 2Алавес
01.09.2024Испания — Примера4-й турАлавес2 : 0
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона5 : 0
28.09.2024Испания — Примера8-й тур4 : 2Барселона
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 5Барселона
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Алавес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Бетис812
11 Эспаньол910
12 Алавес810
13 Жирона89
14 Севилья89
15 Хетафе98
16 Реал Сосьедад88
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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