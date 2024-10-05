Алавес - Барселона 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
06 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Барселона, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|19
|пз
|Стоичков
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|пз
|Марк Касадо
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 5
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|4 : 1
|23.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|18.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Алавес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Бетис
|8
|12
|11
|Эспаньол
|9
|10
|12
|Алавес
|8
|10
|13
|Жирона
|8
|9
|14
|Севилья
|8
|9
|15
|Хетафе
|9
|8
|16
|Реал Сосьедад
|8
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3