Реал Сосьедад - Атлетико М 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
06 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 06 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|16
|зщ
|Науэль Молина
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|20
|пз
|Аксель Витсель
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Диего Симеоне
История личных встреч
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Бетис
|8
|12
|11
|Эспаньол
|9
|10
|12
|Алавес
|8
|10
|13
|Жирона
|8
|9
|14
|Севилья
|8
|9
|15
|Хетафе
|9
|8
|16
|Реал Сосьедад
|8
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3