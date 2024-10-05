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Реал Сосьедад - Атлетико М 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
06 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Реал Сосьедад
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 06 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
16АргентиназщНауэль Молина
21ИспаниязщХавьер Галан
20БельгияпзАксель Витсель
8ИспанияпзПабло Барриос
4АнглияпзКонор Галлахер
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
25.05.2024Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад0 : 2Атлетико М
08.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад2 : 0Атлетико М
24.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетико М2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2021Испания - Примера36-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад0 : 2Атлетико М
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРеал Сосьедад1 : 2
28.09.2024Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Реал Сосьедад
21.09.2024Испания — Примера6-й тур0 : 0Реал Сосьедад
17.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 0Реал Сосьедад
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 0Атлетико М
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 1Атлетико М
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Атлетико М
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетико М2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Бетис812
11 Эспаньол910
12 Алавес810
13 Жирона89
14 Севилья89
15 Хетафе98
16 Реал Сосьедад88
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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