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Лион - Нант 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лион
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Нант
Нант
23БразилияврЛукас Перри
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
6ФранцияпзМаксанс Какере
8ФранцияпзКорентин Толиссо
7ФранцияпзЖордан Верету
11БельгиянпМалик Фофана
10ФранциянпАлександр Ляказетт
18ФранциянпРайан Шерки
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
4ФранциязщНиколя Паллуа
44ФранциязщНатан Зезе
3ФранциязщНиколя Козза
6Бразилияпз Дуглас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
22УэльспзСорба Томас
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
07.04.2024Франция - Лига 128-й турНант1 : 3Лион
20.12.2023Франция - Лига 117-й турЛион1 : 0Нант
05.04.2023Кубок Франции1/2 финалаНант1 : 0Лион
17.03.2023Франция - Лига 128-й турЛион1 : 1Нант
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНант0 : 0Лион
14.05.2022Франция - Лига 137-й турЛион3 : 2Нант
27.08.2021Франция - Лига 14-й турНант0 : 1Лион
18.04.2021Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лион
23.12.2020Франция - Лига 117-й турЛион3 : 0Нант
18.01.2020Кубок Франции1/16 финалаНант3 : 4Лион
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 4Лион
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 2Лион
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛион2 : 0
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 0Лион
29.09.2024Франция — Лига 16-й турНант2 : 2
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1Нант
15.09.2024Франция — Лига 14-й турНант1 : 2
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Нант
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНант2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль713
5
Лига Европы
Реймс611
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Сент-Этьен77
13 Брест66
14 Гавр66
15 Осер76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье64
18
Зона вылета
Анже73

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