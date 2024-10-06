Лион - Нант 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Нант
Нант
|23
|вр
|Лукас Перри
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|7
|пз
|Жордан Верету
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|18
|нп
|Райан Шерки
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|22
|пз
|Сорба Томас
|25
|пз
|Флоран Молле
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|05.04.2023
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|17.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 0
|18.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Реймс
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Сент-Этьен
|7
|7
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Осер
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3