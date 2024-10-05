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Ювентус - Кальяри 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
06 Октября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Ювентус
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 06 Октября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
27ИталиязщАндреа Камбьязо
21ИталияпзНиколо Фаджоли
16СШАпзУэстон Маккенни
8НидерландыпзТён Копмейнерс
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
19ИталияпзНадир Цортеа
29КонгопзЭнтони Макумбу
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
18РумынияпзРэзван Марин
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
19.04.2024Италия - Серия А33-й турКальяри2 : 2Ювентус
11.11.2023Италия - Серия А12-й турЮвентус2 : 1Кальяри
09.04.2022Италия - Серия А32-й турКальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021Италия - Серия А19-й турЮвентус2 : 0Кальяри
14.03.2021Италия - Серия А27-й турКальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020Италия - Серия А8-й турЮвентус2 : 0Кальяри
29.07.2020Италия - Серия А37-й турКальяри2 : 0Ювентус
06.01.2020Италия - Серия А18-й турЮвентус4 : 0Кальяри
02.04.2019Италия - Серия А30-й турКальяри0 : 2Ювентус
03.11.2018Италия - Серия А11-й турЮвентус3 : 1Кальяри
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Ювентус
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 3Ювентус
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЮвентус0 : 0
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЮвентус3 : 1
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур0 : 0Ювентус
30.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Кальяри
24.09.2024Кубок Италии1/16 финалаКальяри1 : 0
20.09.2024Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2
15.09.2024Италия — Серия А4-й турКальяри0 : 4
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур1 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Удинезе713
3
Лига чемпионов
Ювентус612
4
Лига чемпионов
Милан611
5
Лига Европы
Торино611
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М611
7 Аталанта710
8 Эмполи610
9 Лацио610
10 Рома69
11 Верона79
12 Комо78
13 Фиорентина67
14 Болонья67
15 Лечче75
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Венеция74
20
Зона вылета
Монца63

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