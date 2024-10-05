Ювентус - Кальяри 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
06 Октября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 06 Октября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|19
|пз
|Надир Цортеа
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|18
|пз
|Рэзван Марин
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Давиде Никола
История личных встреч
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|4 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 2
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|3 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Торино
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|6
|11
|7
|Аталанта
|7
|10
|8
|Эмполи
|6
|10
|9
|Лацио
|6
|10
|10
|Рома
|6
|9
|11
|Верона
|7
|9
|12
|Комо
|7
|8
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Болонья
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3