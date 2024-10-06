00:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Воскресенье 06 октября
Свернуть список

Лацио - Эмполи 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Лацио
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Эмполи, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Эмполи
Эмполи
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
5ИталияпзАльберто Грасси
8АнглияпзФаустино Анджорин
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
12.05.2024Италия - Серия А36-й турЛацио2 : 0Эмполи
22.12.2023Италия - Серия А17-й турЭмполи0 : 2Лацио
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЭмполи0 : 2Лацио
08.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турЛацио2 : 2Эмполи
06.01.2022Италия - Серия А20-й турЛацио3 : 3Эмполи
21.08.2021Италия - Серия А1-й турЭмполи1 : 3Лацио
07.02.2019Италия - Серия А23-й турЛацио1 : 0Эмполи
16.09.2018Италия - Серия А4-й турЭмполи0 : 1Лацио
18.02.2017Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 2Лацио
25.09.2016Италия - Серия А6-й турЛацио2 : 0Эмполи
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛацио4 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Лацио
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 3Лацио
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 1Лацио
16.09.2024Италия — Серия А4-й турЛацио2 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й турЭмполи0 : 0
24.09.2024Кубок Италии1/16 финала1 : 2Эмполи
20.09.2024Италия — Серия А5-й тур0 : 2Эмполи
14.09.2024Италия — Серия А4-й турЭмполи0 : 0
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур1 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Удинезе713
3
Лига чемпионов
Ювентус612
4
Лига чемпионов
Милан611
5
Лига Европы
Торино611
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М611
7 Аталанта710
8 Эмполи610
9 Лацио610
10 Рома69
11 Верона79
12 Комо78
13 Фиорентина67
14 Болонья67
15 Лечче75
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Венеция74
20
Зона вылета
Монца63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close