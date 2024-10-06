Лацио - Эмполи 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Эмполи, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Эмполи
Эмполи
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|5
|пз
|Альберто Грасси
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 3
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|07.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|18.02.2017
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Торино
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|6
|11
|7
|Аталанта
|7
|10
|8
|Эмполи
|6
|10
|9
|Лацио
|6
|10
|10
|Рома
|6
|9
|11
|Верона
|7
|9
|12
|Комо
|7
|8
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Болонья
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3