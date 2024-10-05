Айнтрахт Ф - Бавария 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
06 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Мюнхен
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|25
|нп
|Томас Мюллер
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Венсан Компани
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|5 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|9 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Бундеслиги: «Айнтрахт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Хайденхайм
|5
|9
|9
|Штутгарт
|5
|8
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1