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Айнтрахт Ф - Бавария 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
06 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Айнтрахт Ф
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Мюнхен
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
11 Франция нп Уго Экитике
7 Египет нп Омар Мармуш
1 Германия вр Мануэль Нойер
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция нп Майкл Олисе
25 Германия нп Томас Мюллер
7 Германия нп Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бавария2 : 1Айнтрахт Ф
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф5 : 1Бавария
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария1 : 1Айнтрахт Ф
05.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф1 : 6Бавария
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф0 : 1Бавария
03.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Бавария1 : 2Айнтрахт Ф
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Бавария
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария5 : 0Айнтрахт Ф
10.06.2020 Кубок Германии 1/2 финала Бавария2 : 1Айнтрахт Ф
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария5 : 2Айнтрахт Ф
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 2 : 4Айнтрахт Ф
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Бавария
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Бавария1 : 1
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 0 : 5Бавария
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бавария9 : 2
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 6Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Бундеслиги: «Айнтрахт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
Фрайбург612
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Хайденхайм59
9 Штутгарт58
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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