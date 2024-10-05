Фаренсе - Эшторил 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
06 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эшторил, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|4 : 0
|01.02.2020
|Португалия - Сегунда
|19-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Португалия - Сегунда
|2-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Португалия - Сегунда
|29-й тур
|3 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|1 : 0
|29.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|15.10.2017
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|8
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|8
|13
|8
|Морейренсе
|8
|11
|9
|Жил Висенте
|8
|10
|10
|АВС
|8
|9
|11
|Каза Пия
|7
|8
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Арока
|8
|7
|14
|Эшторил
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1