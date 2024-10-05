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Фаренсе - Эшторил 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
06 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фаренсе
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эшторил, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Фаренсе3 : 2Эшторил
30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Эшторил4 : 0Фаренсе
01.02.2020 Португалия - Сегунда 19-й тур Фаренсе0 : 2Эшторил
18.08.2019 Португалия - Сегунда 2-й тур Эшторил1 : 2Фаренсе
14.04.2019 Португалия - Сегунда 29-й тур Фаренсе3 : 1Эшторил
16.12.2018 Португалия - Сегунда 12-й тур Эшторил1 : 0Фаренсе
29.07.2018 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Фаренсе0 : 2Эшторил
15.10.2017 Кубок Португалии 3-й раунд Фаренсе1 : 0Эшторил
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Фаренсе
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Фаренсе0 : 1
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 2 : 1Фаренсе
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 0Фаренсе
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фаренсе0 : 5
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 3
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 2Эшторил
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил1 : 0
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Эшторил
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара815
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан813
8 Морейренсе811
9 Жил Висенте810
10 АВС89
11 Каза Пия78
12 Риу Аве88
13 Арока87
14 Эшторил76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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