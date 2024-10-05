Витория Гимарайнш - Боавишта 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
06 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Боавишта, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Боавишта
Порту
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Алберту Байо
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|13
|пз
|Joao Mendes
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|1
|вр
|Сезар
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|75
|зщ
|Tomas Silva
|35
|зщ
|Goncalo Miguel
|2
|пз
|Ibrahima
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|24
|пз
|Себастьян Перес
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|27.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|12.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|06.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|26.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|19.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|02.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|8
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|8
|13
|8
|Морейренсе
|8
|11
|9
|Жил Висенте
|8
|10
|10
|АВС
|8
|9
|11
|Каза Пия
|7
|8
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Арока
|8
|7
|14
|Эшторил
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1