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Витория Гимарайнш - Боавишта 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
06 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Витория Гимарайнш
Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Боавишта, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Боавишта
Порту
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Португалия зщ Алберту Байо
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
13 Португалия пз Joao Mendes
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
77 Португалия пз Нуну Сантуш
17 Португалия пз Жоао Мендеш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
1 Бразилия вр Сезар
15 Португалия зщ Педру Гомеш
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
75 Португалия зщ Tomas Silva
35 Португалия зщ Goncalo Miguel
2 Гвинея пз Ibrahima
16 Португалия пз Жоэл да Силва
24 Колумбия пз Себастьян Перес
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Боавишта
16.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Боавишта1 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта2 : 1Витория Гимарайнш
12.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа F. 3-й тур Боавишта0 : 0Витория Гимарайнш
23.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Боавишта
06.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1Витория Гимарайнш
29.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Боавишта
26.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Боавишта
19.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Боавишта0 : 1Витория Гимарайнш
02.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Боавишта2 : 0Витория Гимарайнш
02.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Витория Гимарайнш3 : 1
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Витория Гимарайнш
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 0Боавишта
23.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Боавишта0 : 3
16.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 2 : 2Боавишта
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Боавишта0 : 0
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Боавишта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара815
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан813
8 Морейренсе811
9 Жил Висенте810
10 АВС89
11 Каза Пия78
12 Риу Аве88
13 Арока87
14 Эшторил76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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