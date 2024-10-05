00:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Воскресенье 06 октября
Свернуть список

Бристоль Сити - Кардифф Сити 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
06 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Бристоль Сити
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Кардифф Сити, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 1Кардифф Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити2 : 0Бристоль Сити
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Кардифф Сити2 : 0Бристоль Сити
21.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Бристоль Сити2 : 0Кардифф Сити
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити3 : 2Кардифф Сити
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Кардифф Сити1 : 2Бристоль Сити
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити0 : 2Кардифф Сити
06.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Кардифф Сити0 : 1Бристоль Сити
04.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бристоль Сити0 : 1Кардифф Сити
10.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити0 : 1Бристоль Сити
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бристоль Сити0 : 0
29.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Бристоль Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бристоль Сити2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 3 : 0Бристоль Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 3 : 0Бристоль Сити
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Кардифф Сити1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 4 : 1Кардифф Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Кардифф Сити0 : 2
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 0Кардифф Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Кардифф Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Сток Сити910
17 Бристоль Сити810
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close