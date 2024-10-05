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Арсенал - Неман 06 Октября прямая трансляция

06 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Арсенал
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Неман, которое состоится 06 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Неман
Гродно
История личных встреч
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0Арсенал
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Арсенал1 : 1Неман
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман2 : 1Арсенал
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман2 : 0Арсенал
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Арсенал
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал1 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 3Арсенал
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал3 : 1
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 0Неман
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Неман
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2350
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2047
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2435
8 Арсенал2333
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Сморгонь2320
13 Минск2420
14 Нафтан2218
15
Зона вылета
Днепр М2313
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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