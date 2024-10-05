Шахтёр С - Динамо Мн 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
06 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо Мн, которое состоится 06 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|19.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|01.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 2
|21.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|18.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|29.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|24.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|23
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|20
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|24
|38
|6
|Слуцк
|24
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|23
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Сморгонь
|23
|20
|13
|Минск
|24
|20
|14
|Нафтан
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|23
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1