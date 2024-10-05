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Шахтёр С - Динамо Мн 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
06 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Шахтёр С
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо Мн, которое состоится 06 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
19.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн3 : 2Шахтёр С
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 4Динамо Мн
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0Шахтёр С
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн1 : 0Шахтёр С
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо Мн
01.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 2Шахтёр С
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо Мн
18.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С0 : 1Динамо Мн
30.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн0 : 1Шахтёр С
29.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн1 : 1Шахтёр С
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Шахтёр С
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 1
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Шахтёр С0 : 3
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр С
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо Мн1 : 2
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 0
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 0
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 0Динамо Мн
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2350
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2047
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2435
8 Арсенал2333
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Сморгонь2320
13 Минск2420
14 Нафтан2218
15
Зона вылета
Днепр М2313
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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