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Магдебург - Гройтер Фюрт 06 Октября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Магдебург
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гройтер Фюрт, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Магдебург0 : 0Гройтер Фюрт
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Магдебург
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт3 : 0Магдебург
11.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Магдебург2 : 1Гройтер Фюрт
27.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Магдебург2 : 1Гройтер Фюрт
23.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт3 : 2Магдебург
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Магдебург
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Магдебург2 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Магдебург
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Магдебург
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Магдебург2 : 2
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт1 : 2
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 0
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Гройтер Фюрт
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Падерборн 07816
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ816
4 Магдебург715
5 Ганновер-96713
6 Гамбург712
7 Кёльн812
8 Эльверсберг812
9 Герта710
10 Нюрнберг810
11 Гройтер Фюрт79
12 Кайзерслаутерн89
13 Ульм 184687
14 Шальке-0477
15 Дармштадт 9886
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер85
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян84

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