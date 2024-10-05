Магдебург - Гройтер Фюрт 06 Октября прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гройтер Фюрт, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|11.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|23.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|8
|16
|4
|Магдебург
|7
|15
|5
|Ганновер-96
|7
|13
|6
|Гамбург
|7
|12
|7
|Кёльн
|8
|12
|8
|Эльверсберг
|8
|12
|9
|Герта
|7
|10
|10
|Нюрнберг
|8
|10
|11
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Ульм 1846
|8
|7
|14
|Шальке-04
|7
|7
|15
|Дармштадт 98
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|8
|4