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Самтредиа - Торпедо Кт 06 Октября прямая трансляция

06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Самтредиа
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Торпедо Кт, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
05.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 1Самтредиа
20.04.2024 Грузия — Высшая лига 10-й тур Самтредиа0 : 0Торпедо Кт
02.03.2024 Грузия — Высшая лига 1-й тур Торпедо Кт4 : 1Самтредиа
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт2 : 0Самтредиа
14.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Самтредиа2 : 3Торпедо Кт
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт1 : 0Самтредиа
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Самтредиа0 : 2Торпедо Кт
21.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт4 : 1Самтредиа
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самтредиа4 : 1Торпедо Кт
09.06.2021 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт1 : 1Самтредиа
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Самтредиа
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Самтредиа2 : 1
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Самтредиа
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Самтредиа2 : 2
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Самтредиа
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Торпедо Кт
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Торпедо Кт1 : 0
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 0 : 3Торпедо Кт
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
3
Квалификация Лиги конференций
Дила2752
4 Динамо Бт2842
5 Динамо Тб2835
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2726
9
Стыковая зона
Телави2824
10
Зона вылета
Самтредиа2722

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