Самтредиа - Торпедо Кт 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Торпедо Кт, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|05.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 3
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|21.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|4 : 1
|20.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|09.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|18.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|27
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|28
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|27
|52
|4
|Динамо Бт
|28
|42
|5
|Динамо Тб
|28
|35
|6
|Самгурали
|28
|31
|7
|Колхети-1913
|28
|29
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|27
|26
| 9
Стыковая зона
|Телави
|28
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|27
|22