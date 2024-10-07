Сокол - Ротор 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
07 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Ротор, которое состоится 07 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|06.10.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|26-й тур
|3 : 1
|17.03.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|3-й тур
|2 : 1
|11.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|16-й тур
|1 : 2
|17.03.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 3
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|30.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|13
|25
| 2
Повышение
|Торпедо М
|13
|23
| 3
Стыковая зона
|Урал
|13
|22
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|13
|21
|5
|Сочи
|13
|20
|6
|Черноморец
|13
|20
|7
|Родина
|13
|18
|8
|Чайка
|13
|17
|9
|Нефтехимик
|13
|17
|10
|СКА-Хабаровск
|13
|16
|11
|Енисей
|13
|16
|12
|Сокол
|12
|15
|13
|Ротор
|12
|15
|14
|КАМАЗ
|13
|15
|15
|Шинник
|13
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|13
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|13
|6