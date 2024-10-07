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Сокол - Ротор 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
07 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
СоколРотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Ротор, которое состоится 07 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
06.10.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 26-й тур Сокол3 : 1Ротор
17.03.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 3-й тур Ротор2 : 1Сокол
11.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 16-й тур Ротор1 : 2Сокол
17.03.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 2-й тур Сокол1 : 0Ротор
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 3 : 0Сокол
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 3Сокол
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Сокол1 : 1
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 1Сокол
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 0Сокол
30.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Ротор0 : 0
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Ротор
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Ротор1 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 0Ротор
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1325
2
Повышение
Торпедо М1323
3
Стыковая зона
Урал1322
4
Стыковая зона
Балтика1321
5 Сочи1320
6 Черноморец1320
7 Родина1318
8 Чайка1317
9 Нефтехимик1317
10 СКА-Хабаровск1316
11 Енисей1316
12 Сокол1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1314
16
Зона вылета
Алания1314
17
Зона вылета
Уфа1311
18
Зона вылета
Тюмень136

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