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Финляндия - Ирландия 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония);
Финляндия
Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Ирландия, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Ирландия
1ФинляндияврЛукаш Градецки
13ФинляндиязщАдам Штоль
5ФинляндиязщАртту Хосконен
4ФинляндиязщРоберт Иванов
18ФинляндиязщЙере Уронен
14ФинляндиязщТопи Кескинен
3ФинляндияпзМатти Пельтола
6ФинляндияпзГлен Камара
9ФинляндияпзФредрик Йенсен
11ФинляндияпзРасмус Шуллер
10ФинляндиянпТеэму Пукки
1ИрландияврКивин Келлехер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4ИрландиязщДара О'Ши
13ИрландиязщФести Эбоселе
11ИрландиязщРоберт Брэйди
14ИрландияпзДжейсон Моламби
17ИрландияпзДжейсон Найт
20ИрландияпзЧидози Огбене
6ИрландияпзДжош Каллен
21ИрландияпзСэмми Смодич
10ИрландиянпАдам Айда
Главные тренеры
ФинляндияМаркку Канерва
ИсландияХеймир Хадльгримссон
История личных встреч
14.10.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 4-й турФинляндия1 : 0Ирландия
06.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 2-й турИрландия0 : 1Финляндия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й тур2 : 0Финляндия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур3 : 0Финляндия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 2Финляндия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 2Финляндия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиФинляндия2 : 1
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турИрландия0 : 2
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турИрландия0 : 2
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Ирландия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИрландия2 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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