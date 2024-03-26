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Англия - Греция 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Англия
Греция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Греция, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Греция
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
16АнглиязщМарк Гехи
15АнглиязщЛеви Колвилл
3АнглиязщРико Льюис
АнглияпзКоул Палмер
4АнглияпзДеклан Райс
АнглияпзДжуд Беллингем
7АнглияпзБукайо Сака
11АнглияпзЭнтони Гордон
АнглиянпОлли Уоткинс
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
15ГрециязщЛазарос Рота
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
23ГрецияпзМанолис Сиопис
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
ГрецияпзГеоргиос Масурас
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
22ГрецияпзХристос Дзолис
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
ИрландияЛи Карсли
СербияИван Йованович
История личных встреч
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур0 : 2Англия
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФинал2 : 1Англия
10.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала1 : 2Англия
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаАнглия1 : 1 5 : 3
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й тур0 : 2Греция
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турГреция3 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 2Греция
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1Греция
26.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть C. Финал0 : 0 4 : 2Греция
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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