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Австрия - Казахстан 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Дон Робертсон (Шотландия);
Австрия
Казахстан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Казахстан, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Казахстан
13 Австрия вр Патрик Пенц
16 Австрия зщ Филипп Мвене
5 Австрия зщ Стефан Пош
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
8 Австрия зщ Александер Прасс
18 Австрия пз Романо Шмид
19 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
23 Австрия пз Патрик Виммер
6 Австрия пз Николас Зайвальд
20 Австрия пз Конрад Лаймер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
12 Казахстан вр Игорь Шацкий
4 Казахстан зщ Марат Быстров
18 Казахстан зщ Алибек Касым
22 Казахстан зщ Александр Марочкин
3 Казахстан зщ Нуралы Алип
11 Казахстан зщ Ян Вороговский
7 Казахстан пз Рамазан Оразов
8 Казахстан пз Асхат Тагыберген
19 Казахстан пз Бактиёр Зайнутдинов
10 Казахстан пз Максим Самородов
17 Казахстан нп Абат Аймбетов
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 4-й тур Австрия4 : 0Казахстан
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 3-й тур Казахстан0 : 0Австрия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 12-й тур Казахстан0 : 0Австрия
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 2-й тур Австрия2 : 0Казахстан
09.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 2-й тур 2 : 1Австрия
06.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 1-й тур 1 : 1Австрия
02.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Австрия1 : 2
25.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 3-й тур 2 : 3Австрия
21.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 2-й тур 1 : 3Австрия
09.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 2-й тур 3 : 0Казахстан
06.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 1-й тур Казахстан0 : 0
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 2Казахстан
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Казахстан
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Казахстан
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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