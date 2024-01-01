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Боливия - Колумбия 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
Боливия
Колумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Колумбия, которое состоится 10 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Колумбия
Главные тренеры
Боливия Оскар Вильегас
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Колумбия3 : 0Боливия
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Колумбия3 : 0Боливия
02.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 1Колумбия
23.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Колумбия1 : 0Боливия
24.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Боливия2 : 3Колумбия
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Колумбия5 : 0Боливия
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Боливия1 : 2Колумбия
10.07.2011 Кубок Америки Группа A. 3-й тур Колумбия2 : 0Боливия
29.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Колумбия2 : 0Боливия
17.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Боливия0 : 0Колумбия
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 2Боливия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия4 : 0
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур Боливия1 : 3
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур 5 : 0Боливия
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 2 : 0Боливия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Колумбия2 : 1
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 1Колумбия
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал 1 : 0 ДВКолумбия
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала 0 : 1Колумбия
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Колумбия5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина818
2 Колумбия816
3 Уругвай815
4 Эквадор811
5 Бразилия810
6 Венесуэла810
7 Парагвай89
8 Боливия89
9 Чили85
10 Перу83

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