Венесуэла - Аргентина 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Аргентина, которое состоится 11 Октября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Аргентина
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Лионель Скалони
История личных встреч
|26.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 3
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 2
|22.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 2
|19.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|1/4 финала
|4 : 1
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|3 : 0
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 2-й тур
|1 : 0
|02.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|0 : 1
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|8
|18
|2
|Колумбия
|8
|16
|3
|Уругвай
|8
|15
|4
|Эквадор
|8
|11
|5
|Бразилия
|8
|10
|6
|Венесуэла
|8
|10
|7
|Парагвай
|8
|9
|8
|Боливия
|8
|9
|9
|Чили
|8
|5
|10
|Перу
|8
|3