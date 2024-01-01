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Венесуэла - Аргентина 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
Венесуэла
Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Аргентина, которое состоится 11 Октября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Аргентина
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Батиста
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
26.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Аргентина3 : 0Венесуэла
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Венесуэла1 : 3Аргентина
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Венесуэла0 : 2Аргентина
22.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина1 : 3Венесуэла
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Аргентина1 : 1Венесуэла
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Венесуэла2 : 2Аргентина
19.06.2016 Кубок Америки - 2016 1/4 финала Аргентина4 : 1Венесуэла
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Аргентина3 : 0Венесуэла
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Венесуэла1 : 0Аргентина
02.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Венесуэла0 : 1Аргентина
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Венесуэла0 : 0
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 4 : 0Венесуэла
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Венесуэла1 : 1 3 : 4
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 3Венесуэла
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Венесуэла1 : 0
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 2 : 1Аргентина
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина3 : 0
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал Аргентина1 : 0 ДВ
10.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Аргентина2 : 0
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина818
2 Колумбия816
3 Уругвай815
4 Эквадор811
5 Бразилия810
6 Венесуэла810
7 Парагвай89
8 Боливия89
9 Чили85
10 Перу83

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