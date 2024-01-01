07:31 ()
Свернуть список

Австралия - Китай 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 12:10 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 3-й тур
Австралия
Китай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Китай, которое состоится 10 Октября 2024 года в 12:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австралия
Китай
Главные тренеры
Австралия Грэм Арнольд
Хорватия Бранко Иванкович
История личных встреч
16.11.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 6-й тур Китай1 : 1Австралия
02.09.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 1-й тур Австралия3 : 0Китай
22.01.2015 Кубок Азии 1/4 финала Китай0 : 2Австралия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур 0 : 0Австралия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур Австралия0 : 1
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа I. 6-й тур Австралия5 : 0
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа I. 5-й тур 0 : 2Австралия
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа I. 4-й тур 0 : 5Австралия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Китай1 : 2
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур 7 : 0Китай
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 6-й тур 1 : 0Китай
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 5-й тур Китай1 : 1
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 4-й тур Китай4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан26
2 Иран26
3
Плей-офф
ОАЭ23
4
Плей-офф
КНДР21
5 Катар21
6 Киргизия20
Группа 2
КомандаИО
1 Иордания24
2 Южная Корея24
3
Плей-офф
Ирак24
4
Плей-офф
Кувейт22
5 Палестина21
6 Оман20
Группа 3
КомандаИО
1 Япония26
2 Саудовская Аравия24
3
Плей-офф
Бахрейн23
4
Плей-офф
Индонезия22
5 Австралия21
6 Китай20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close